Stadtbergen

06:00 Uhr

Jetzt können die Stadtberger ihre Lieblingsskulptur wählen

Plus Sechs Kunstwerke säumen bis in den November den Kulturpfad an der Sporthalle. Die Experten haben ihre Favoriten bereits gewählt, doch was gefällt den Bürgerinnen und Bürgern?

Von Ingrid Strohmayr Artikel anhören Shape

"Man muss kein Kunstexperte sein, um Kunstliebhaber zu werden. Letzterer bin ich nämlich schon lange", mit diesen Worten begrüßte Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz die Gäste der Preisverleihung des Skulpturen-Wettbewerbs 2022 am "Eingang" des Kulturpfades bei der Sporthalle. Für eine ansprechende musikalische Umrahmung sorgten Blues and Beyond mit einer guten Mischung aus traditionellen Blues-Klassikern und gefühlvollen Songs.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .