Jochen Seebacher erhält Ehrung für sein vielseitiges Engagement

Der Stadtberger wurde vom Ministerpräsidenten ausgezeichnet. Er war sowohl im Sport als auch bei den Veteranen ehrenamtlich tätig. Der "Tag der Vereine" geht auf ihn zurück.

Große Ehre für Jochen Seebacher aus Stadtbergen: Vor kurzem wurde er für seine Verdienste im Ehrenamt mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet. Zusammen mit anderen ehrenamtlich tätigen Frauen und Männern aus Südbayern erhielt der Stadtberger im Kaisersaal der Münchner Residenz von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder höchstpersönlich das Ehrenzeichen.

Jochen Seebacher kann auf ein langjähriges ehrenamtliches Engagement in Stadtbergen zurückblicken, so ist er bereits seit 60 Jahren in verschiedenen Vereinen im Stadtgebiet aktiv. Er war langjähriger Fußballjugendleiter der Turn- und Sportgemeinschaft (TSG-Stadtbergen) und hat sich anschließend in verschiedenen Funktionen, vor allem als Vorsitzender, bei der Veteranen- und Soldatenkameradschaft Stadtbergen engagiert. Den Vorsitz der Veteranen- und Soldatenkameradschaft Stadtbergen hatte er über beachtliche 30 Jahre inne. Zudem war Seebacher Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) der Ortsvereine und -Verbände in Stadtbergen. Auf seine Initiative geht außerdem der „Tag der Vereine“ auf dem Schulgelände der Parkschule Stadtbergen zurück.

Auch Stadtbergen hat Jochen Seebacher schon geehrt

Das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten ist nicht die erste Auszeichnung, die Jochen Seebacher zur Würdigung seines langjährigen ehrenamtlichen Engagements erhält: Bereits im vergangenen Jahr wurde ihm von der Stadt Stadtbergen als Zeichen der Anerkennung und des Dankes die Ehrennadel in Gold verliehen.

An der Verleihung des Ehrenzeichens an Jochen Seebacher in der Münchner Residenz nahm auch Stadtbergens Bürgermeister Paulus Metz teil. Er würdigt die herausragenden Verdienste, die sich Jochen Seebacher durch sein vielseitiges und vorbildliches ehrenamtliches Engagement erworben hat und hebt die hohe Bedeutung des Ehrenamts hervor: „Das Engagement von Ehrenamtlichen wie Jochen Seebacher ist für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft unverzichtbar. Ein großes Dankeschön deshalb an alle, die in unserer Stadt ehrenamtlich tätig sind.“ Das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten wird an Personen verliehen, die seit mindestens 15 Jahren in kulturellen, sportlichen und sozialen Vereinen ehrenamtlich engagiert sind. (AZ)

Lesen Sie dazu auch