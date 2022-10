Jubilar mit großen Verdiensten für das Kulturleben in Stadtbergen

Horst Brunner, eine feste Größe im Stadtberger Kulturleben und der CSU-Kommunalpolitik, feierte seinen 80. Geburtstag. Er hat ein gutes Rezept fürs Älterwerden.

Den kleinen Schock als sich an dem Oktober-Tag im Urlaub in Südtirol die „8“ einschlich, hat Horst Brunner schnell überwunden und freute sich umso mehr, als ihn bei der Rückkehr unzählige Glückwünsche erreichten. „Zu den ersten persönlichen Gratulanten zählten Bürgermeister Paul Metz und sein Vorgänger Ludwig Fink, die meine ‚kommunalen Schandtaten‘ der letzten Jahrzehnte auflisteten“, erzählt der Jubilar schmunzelnd

Geboren in Bad König im Odenwald, studierte Horst Brunner an der Musikhochschule Frankfurt Musik, mit Hauptfach Operngesang und schloss mit der Bühnenreifeprüfung ab. Engagements führten den Opernsänger (1. Bassist) an die Wiener Kammeroper, an die Stadttheater St. Gallen und Regensburg. Nach sechs Jahren verließ er die Opernbühne und wechselte in den Lehrberuf. Natürlich wirkte er weiterhin als Gesangssolist bei Konzerten mit, war Dozent am Fachlehrerinstitut, außerdem Musikfachberater der Realschulen in Schwaben. Zusätzlich folgte er einem Lehrauftrag an der Uni Augsburg (Stimmbildung und Musikdidaktik) und wirkte 32 Jahre als Lehrer an der Bertolt-Brecht-Realschule und am Holbeingymnasium in Augsburg. Große Anerkennung in Fachkreisen erfuhr Brunner als Fachbuchautor der „Unterrichtsbausteine Musik“, ein Leitfaden für Lehrkräfte.

Brunner hat 19 Jahre lang den Männerchor geleitet

Ein langjähriges Kapitel seiner Geschichte ist sein umfangreiches und nicht wegzudenkendes Engagement in Stadtbergen, das er als Kulturreferent bereicherte. Er leitete 19 Jahre den Männerchor Stadtbergen, war Leiter der Singschule und des Ferienprogramms, wie Musikfachberater der Volkshochschule Augsburger Land. 30 Jahre widmete Brunner der Kommunalpolitik als Gemeinde-, Markt- und späterer Stadtrat, davon sechs Jahre als 2. Bürgermeister und zwölf Jahre als Vorsitzender des Kultur- und Rechnungsprüfungsausschusses. Er begründete den Stadtberger Musikwettbewerb „Jugendkulturpreis“, der heute im Zweijahresrhythmus durchgeführt wird.

Große Verdienste erwarb sich Horst Brunner um die Stadtberger Städtepartnerschaften als Initiator und Mitbegründer des Partnerschaftsvereines im Jahre 1986, dem er als Ehrenvorsitzender bis heute verbunden ist.

Zu seinem runden Geburtstag zieht er für sich das Fazit: „So lange die Gesundheit mitspielt, bleibe ich optimistisch, ähnlich wie es Dieter Hallervorden zu seinem 87. Geburtstag ausdrückte: Ich bin geborener Optimist. Optimisten wandeln auf Wolken, unter denen Pessimisten Trübsal blasen“. In diesem Sinne wandle er in das neue Jahrzehnt mit der 8 davor. Zusammen mit seiner Gattin Helga werde er guten Mutes die Dinge anpacken.