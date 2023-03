Jugendliche bekommen in Stadtbergen ihren Bürgerbrief

Seit Jahrzehnten begrüßt Stadtbergen die Jungbürger mit einem festlichen Empfang. Bürgermeister Paul Metz erinnert dabei an Grundpfeiler der Demokratie.

Heuer erreichten in Stadtbergen 145 Jugendliche ihre Volljährigkeit. Seit mehr als 60 Jahren hält die Stadt als eine der wenigen Kommunen im Landkreis an der Tradition einer Jungbürgerfeier fest. Zum Bedauern der Stadtberger Jugendpfleger Paulin Sponar und Joshua Neumann meldeten sich allerdings nur 16 junge Frauen und Männer mit Begleitpersonen für diesen besonderen Abend im Restaurant der Tafeldecker im Hopfengarten an.

Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl fand die Feier im etwas kleineren, dafür aber individuelleren Rahmen statt. In ihrer Begrüßung betonte Paulin Sponar: "Das Erwachsenwerden heißt natürlich auch Verantwortung zu übernehmen. Seid mutig, den Weg zu gehen, der für euch gut ist und zieht auch mal Menschen zurate, die euch im Leben nahestehen“. Glückwünsche zur Volljährigkeit kamen von Bürgermeister Paul Metz, der vor der Übergabe der Bürgerbriefe an die Rechte und Pflichten eines Bürgers erinnerte, aber auch an den Grundpfeiler der Demokratie: Das Wahlrecht. "Wir dürfen hier unsere Meinung sagen, frei reden, was nicht überall auf der Welt möglich ist. Unsere Freiheit ist das wertvollste Gut, das wir an die nächsten Generationen weitergeben müssen“. Er motivierte die jungen Menschen, sich politisch zu engagieren, aber auch im Ehrenamt. Ein gutes Beispiel dafür sei der Jugendrat der Stadt.

Abgerundet wurde der Abend durch ein Drei-Gänge-Menü

Für die Jugendräte war der Abend eine gute Gelegenheit Kontakte zu vertiefen und neue zu knüpfen. So nutzten die beiden Vorsitzenden Laurenz Mair und Jan Dengel die Chance, die Arbeit des Jugendgremiums vorzustellen. Abgerundet wurde der Abend durch ein Drei-Gänge-Menü und es fanden sich wieder Sponsoren aus der Stadtberger Geschäftswelt, die Gutscheine für einen Restaurant- oder Friseurbesuch, Bücher oder auch Stadtfestgutscheine spendierten. Gute Unterhaltung und viel Spaß garantierte zudem das Kahoot Quiz, indem es über die App knifflige Fragen zum Allgemeinwissen zu lösen galt.