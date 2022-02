Jugendliche klemmen sich Straßenschild unter den Arm

Was wollten sie nur damit? Jugendliche waren in Stadtbergen mit einem Straßenschild unterwegs.

Mit ungewöhnlicher „Beute“ spazierten ein 18-Jähriger aus Augsburg und ein Jugendlicher aus Stadtbergen am Freitagabend, 11. Februar, gegen 19.30 Uhr quer durch die Straßen von Stadtbergen. Wie der Ordnungsdienst mitteilt, trugen sie die Beschilderung des Behindertenparkplatzes am Rathaus mit sich – inklusive der etwa drei Meter langen Verkehrszeichenstange, an der die Schilder noch verschraubt waren.

In der Falkenstraße wurden dann aber Mitarbeitende des Ordnungsdienstes auf die beiden Personen aufmerksam, stoppten den Transport und nahmen die Personalien auf. Zur Klärung der Hintergründe sowie um eine möglicherweise vorliegende Straftat verfolgen zu können, wurden Beamte der für Stadtbergen zuständigen Polizeiinspektion 6 aus Augsburg hinzugezogen.

Zur Sicherstellung der etwas unhandlichen „Beute“ wurde die Feuerwehr Stadtbergen angerufen. (jah)

Lesen Sie dazu auch