Jugendrat: Sie treten in Stadtbergen für ihre Belange ein

Bereits im Herbst hatte es in Stadtbergen Neuwahlen gegeben. Jetzt haben sich die Gewählten des Jugendrates im Kultur- und Sozialausschuss vorgestellt. Wofür sie stehen.

Bereits im November 2023 fanden in den vier Stadtberger Stadtteilen die Wahlen des Jugendrats statt, bei denen alle Jugendlichen zwischen 12 und 21 Jahren stimmberechtigt waren. Dabei konnten sie auch ihre Wünsche, Anliegen, Ideen äußern, um die Stadt für die Jugend attraktiver zu gestalten. Im Rahmen der Sitzung des Stadtberger Kultur- und Sozialausschusses stellten die neuen Jugendräte sich vor und erhielten von Zweitem Bürgermeister Michael Smischek ihre Ernennungsurkunden.

Er ermunterte sie, sich für die Belange der Jugend einzusetzen und signalisierte, immer ein offenes Ohr für ihre Ideen zu haben. Anschließend berichteten die Jugendräte über ihre Arbeitsschwerpunkte für die Legislaturperiode 2024/2025: Dazu zählen Volleyball- und Fußballturniere, eine digitale Stadtkarte für Jugendliche, Jugendabend und Ausflüge wie der Antrag auf eine Discgolfanlage in der Nähe des Elmer-Fryar-Rings. Discgolf ist eine Art Basketball mit einer Frisbeescheibe.

Umweltschutz durch Müllsammeln und Blühstreifen in Stadtbergen

Auch der Umweltschutz steht im Fokus. So setzen sich die Jugendräte für weitere Müllsammelaktionen, die Verschönerung des Ortsbilds mit Blühstreifen am Straßenrand oder die Ausweisung von Flächen für Wildbienen in der Kommune ein. Weiterhin gibt es die beliebten Handykurse von Jugendlichen für Senioren und Seniorinnen, die sich großen Zuspruchs erfreuen.

Die Neugewählten sind: Emina Treiß, (15 Jahre, Deuringen), Marlene Rabien, (14, Deuringen), Antonio Vasin, (16, Virchowviertel), Jan Dengel, (19, Stadtbergen), Emma Sift, (17, Leitershofen), Sean Richter (15, Leitershofen) Laurenz Mair,(19, Stadtbergen), Valentina Osaze, (15, Virchowviertel) und der Schulsprecher der Parkschule Stadtbergen, Afrin Hadi.

