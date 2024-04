Kandidatinnen für den Seniorenbeirat können sich noch melden

Am 12. Juni wird in Stadtbergen ein neuer Seniorinnen- und Seniorenbeirat für die nächsten drei Jahre gewählt. Noch bis Sonntag können sich Kandidaten melden.

Der Seniorinnen- und Seniorenbeirat (SSB) berät unter anderem den Stadtrat in Seniorenangelegenheiten und ist gleichzeitig Ansprechpartner der Stadtverwaltung zu diesen Themen. Zudem plant der SSB eigene Aktionen wie Vorträge, Ausflüge oder Tanzveranstaltungen. Wahlberechtigt und gleichzeitig wählbar sind alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stadtbergen, die am Wahltag das 60. Lebensjahr vollendet haben.

Der SSB besteht aus bis zu zehn Mitgliedern. Eine Kandidatur ist noch bis Sonntag, 28. April, mit einem kurzen Steckbrief samt Foto möglich. Der Steckbrief mit maximal 700 Zeichen sollte Name, Alter, berufliche Tätigkeit und eine kurze Vorstellung enthalten. Die Unterlagen können per E-Mail gesendet werden an kultur@stadtbergen.de oder per Post an Stadt Stadtbergen – Kulturbüro, Oberer Stadtweg 2, 86391 Stadtbergen.

Briefwahlstimmen müssen ebenfalls am 12. Juni im Rathaus sein

Ab dem kommenden Montag, 29. April, werden die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl per Aushang im Rathaus Stadtbergen und auf der Internetseite der Stadt vorgestellt. Mit der Wahlbenachrichtigung können Personen ab 60 Jahren am Mittwoch, 12. Juni, von 10 bis 18 Uhr persönlich Ihre Stimmen im Rathaus Stadtbergen abgeben. Zudem gibt es die Möglichkeit der Briefwahl. Die entsprechenden Unterlagen müssen bis spätestens 30. Mai beantragt werden. Die ausgefüllten Wahlunterlagen müssen dann bis spätestens 12. Juni, 18 Uhr, im Rathaus eingehen. (AZ)

