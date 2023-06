Stadtbergen

vor 32 Min.

Karlheinz Lemken aus Stadtbergen gibt mit 81 sein TV-Comeback

Plus Karlheinz Lemken dreht an der Seite von Sabine Postel und Herbert Knaup für die beliebte ARD-Serie "Die Kanzlei". Der Schauspieler aus Stadtbergen hat noch mehr vor.

Von Ingrid Strohmayr Artikel anhören Shape

Gerade kommt Schauspieler Karlheinz Lemken von Dreharbeiten aus Hamburg zurück, wo er in einer Episodenhauptrolle in der beliebten ARD-Anwaltsserie "Die Kanzlei" mit den Schauspielern Sabine Postel und Herbert Knaup, den viele auch als "Kommissar Kluftinger" der Autoren Volker Klüpfel und Michael Kobr kennen, vor der Kamera stand. "Das Angebot kam für mich völlig überraschend, da ich bereits vor fünf Jahren meiner Agentur mitgeteilt hatte, die Filmfirmen über meinen Rückzug aus dem Schauspielberuf zu informieren", sagte Lemken. Dabei spart er allerdings auch nicht mit Kritik an der Altersgrenze einiger Sender.

Karlheinz Lemken stand auf vielen Bühnen und verkörperte zahlreiche Rollen im Fernsehen. Unser Foto zeigt ihn mit Ulrike Grandits. Foto: Regina Resler (Archivbild)

"Nachdem ich meinen Ruhestand bereits ausgiebig genossen hatte, musste ich zu dieser Rolle nicht lange überredet werden", räumt Lemken ein. Die Anfrage sei allerdings insofern außergewöhnlich gewesen, da Schauspieler im Seniorenalter nach langer Drehpause quasi nach dem Slogan "Einmal weg, immer weg", nicht mehr engagiert würden, erklärt Lemken. Er bedauert dies und kritisiert, dass die Sender "eine absolute Altersdiskriminierung" betreiben würden.

