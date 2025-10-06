Kartoffeldruck und Stockbrot

Würde der Wettergott ein Einsehen haben? Das war die klamme Frage der Verantstalter des traditionellen Kartoffelfeuers vom Stadtberger Bund Naturschutz. Dabei blickten sie bange gen Himmel. Doch die Wolken rissen auf und die Sonne wärmte Leib und Seele der großen und kleinen Besucherinnen und Besucher. Gekommen waren viele Kinder, Eltern und Großeltern, um einen erlebnisreichen Nachmittag zu verbringen. Der Pavillon von Evi Heidelberger und Barbara Gawronski war stundenlang umlagert. Es wurden kunstvolle Bilder mit Kartoffeldruck gestaltet und auch Tiere aus Kartoffeln geschaffen. Am Ende verließ niemand hungrig die Leitershofer Alm. Es gab leckeres Stockbrot und schmackhaften Reiberdatschi. (AZ)

