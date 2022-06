Stadtbergen

vor 17 Min.

Kaum einer fährt mit der Linie 512 von Stadtbergen ins Gewerbegebiet

Plus Nur eine Viertelstunde dauert die Fahrt mit dem Bus von Leitershofen bis zur Benzstraße im Gewerbegebiet. Doch das Angebot gibt es nur einmal am Tag und ist kaum bekannt.

Von Matthias Schalla

Steigende Spritpreise machen auch die regelmäßigen Einkaufsfahrten zu einem immer teureren Vergnügen. Warum also nicht einfach in den Bus steigen und sich einen Monat lang für neun Euro direkt ins Stadtberger Virchow-Viertel chauffieren lassen. Im Gewerbegebiet an der Benzstraße stehen zahlreiche Discounter und Fachgeschäfte zur Verfügung und für die Shoppingtour steht mehr als eine Stunde Zeit zur Verfügung. "Doch obwohl es jetzt das günstige Ticket gibt, ist der Bus meistens leer", sagt eine Anwohnerin aus der Leitershofer Straße, die regelmäßig das Angebot des AVV nutzt. "Nur leider kennen es viele Bürger in Stadtbergen gar nicht." Dies soll sich nun ändern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen