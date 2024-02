Keine Angst vor der Wirbelsäulen-OP

Beim Arztvortrag in Stadtbergen geht es um Rückenschmerzen. Manchmal sind sie nur unschön, manchmal lebensgefährlich. Neurochirurg Bastian Stemmer gibt Einblicke.

Rückenschmerzen sind weitverbreitet. In mindestens vier von fünf Fällen ist aber eine genaue Ursache nicht zu ermitteln. Kein einfaches Thema für den Facharzt an der Klinik für Neurochirurgie des Uniklinikums, Dr. Bastian Stemmer, der sich in den vergangenen Jahren auf Wirbelsäulenchirurgie spezialisiert hat. Er hat es mit Patienten zu tun, die nur, weil es etwas zwickt, alarmiert sind, aber auch solchen, die davor zurückscheuen, sich untersuchen zu lassen, weil sie Angst vor einer möglichen Operation haben. Er will daher Orientierung geben, in welchen Fällen man unbedingt ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen sollte.

In den etwa 15 bis 20 Prozent der Fälle von Rückenschmerzen, die sich exakt diagnostizieren lassen, handelt es sich laut Stemmer meist um Bandscheibenvorfälle, Einengungen des Wirbelkanals infolge einer meist altersbedingten Abnutzung (Spinalkanalstenose), Wirbelbrüche oder auch Fälle von Krebs – da ist schnelles Handeln besonders wichtig.

Rückenschmerzen: Bei Lähmungen sofort zum Arzt

Laut Stemmer gibt es einige Regeln dafür, wie mit Rückenschmerzen umzugehen ist. Das wird er in seinem Vortrag näher erläutern. Vor allem, wenn Lähmungen auftreten, muss man sofort den Arzt aufsuchen. In der Medizin gibt es den Begriff „rote Flaggen“; damit sind Krankheitssymptome gemeint, die auf eine schwere, eventuell lebensbedrohliche Erkrankung hinweisen. Wird dann zu lange gewartet, kann durch eine Operation keine Besserung der bereits vorhandenen Defizite (etwa Lähmungen) mehr erwartet, sondern bestenfalls eine weitere Verschlechterung aufgehalten werden. Der Wirbelsäulenchirurg möchte seinen Zuhörern die Angst vor einer OP nehmen. Er geht aber auch darauf ein, in welchen Fällen es Alternativen zu einem chirurgischen Eingriff gibt.

Der Vortrag „Rückenschmerzen“ findet am Montag, 26. Februar, um 19.30 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen statt. Eintritt: 5 Euro. Interessierte sollten sich auch den darauffolgenden Montag, 4. März, im Kalender anstreichen. Dann setzt Stemmer diesen Vortrag mit Erläuterungen zu einer bestimmten Wirbelsäulen-OP fort: dem endoskopischen Eingriff. Mit einem Endoskop kann eine offene Operation vermieden werden. Dieses Instrument wird mittels eines kleinen Schnitts in der Haut bis zum Spinalkanal der Wirbelsäule vorgeschoben. Unter Umständen kann damit insbesondere ein Bandscheibenvorfall in schonender Weise behandelt werden. Diese Operationsmethode hat Vor-, aber auch Nachteile.

Lesen Sie dazu auch