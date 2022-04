Stadtbergen

vor 48 Min.

Kinder sammeln Unterschriften für eine neue Spielstraße in Deuringen

Plus Die Geschwindigkeit in der Schnurbeinstraße und im Akeleiweg ist Anliegern zu hoch. Stadtbergen will einen Aufsteller mit einem Appell an die Autofahrer unterstützen.

Von Andreas Alt

Er ist erst zehn Jahre alt und hat schon eine wichtige Erfahrung in der Politik gemacht: Jakob trug im Sicherheits-, Wohnungs- und Verkehrsausschuss der Stadt Stadtbergen einen Bürgerantrag vor, nachdem er bereits in Eigeninitiative Unterschriften für sein Anliegen gesammelt hatte. Es ging darum, dass wegen zu schneller Autofahrer in der Schnurbeinstraße und im Akeleiweg in Deuringen Tempo 10 oder 20 eingeführt oder sie verkehrsberuhigt werden sollen ("Wohn- und Spielstraße").

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen