Kindern in Stadtbergen wird in den Osterferien nicht langweilig

Bürgermeister Paul Metz und Michael Smischek beim Besuch des Osterferienprogramms in der Sporthalle mit den begeisterten Kindern und ihren Betreuern.

Das Konzept der tageweisen Buchung kommt in Stadtbergen bestens an. Das beliebteste Angebot ist der Schnupperkletterkurs in der DAV-Sporthalle.

Um die Eltern während der Osterferien zu entlasten, bot die Jugendpflege der Stadt Stadtbergen ein abwechslungsreiches Spiel-, Spaß und auch altersgerechtes Wissensprogramm an. Über mehr als 115 Anmeldungen freuten sich die Jugendpfleger Josua Neumann und Paulin Sponar, die auf das Konzept einer tageweisen Buchung setzten. Das heißt, die Eltern konnten ihre Kinder für die einzelnen Tage anmelden und mussten nicht die ganze Woche buchen. Alle Angebote waren bereits am ersten Tag der sechstägigen Anmeldephase ausgebucht. „Der Spitzenreiter war unser Schnupperkletterkurs mit den Profis des DAV in der Kletterhalle, der nach einer halben Stunde ausgebucht war“, sagt Jugendpfleger Josua Neumann. Zudem konnten die Kinder mit den 15 Betreuerinnen und Betreuern ihre Treffsicherheit beim Schwarzlicht-Minigolf testen, Osterhasen nähen, Leinwände besticken, Vogelhäuschen aus Abfallprodukten und selbst gemachtes Futter herstellen oder auch Osterhasen aus Kressetöpfen basteln. Zusammen mit Edith Pompedit begaben sie sich auf Spurensuche heimischer Waldtiere und erlebten die Wälder Stadtbergens mit allen Sinnen. Die Gelegenheit, die WWK-Arena des FC Augsburg hautnah zu erleben, ließen sich vor allem die Buben nicht nehmen und schauten sich interessiert und motiviert im Kabinentrakt und Spielertunnel um. „Keiner ist zu klein, um Helfer zu sein“ Weiter wurde der Augsburger Zoo besucht und im Workshop bei der Freiwilligen Feuerwehr Stadtbergen bildete das Highlight eine Fahrt mit der Drehleiter oder die Entdeckung des Rauchraums. „Besonderer Dank gilt der Feuerwehr Stadbergen, die den Kindern einen interessanten Einblick in ihre Arbeit gab“, sagt Kulturbürgermeister Michael Smischek, der zusammen mit Bürgermeister Paul Metz einzelne Programmpunkte wie den Ballsporttag besuchte. Ein ganz besonderes Angebot gab es in der In zweiter Osterferienwoche mit dem zweitägigen Erste-Hilfe-Kurs, der den 16 angemeldeten Grundschulkindern (Juniorhelfern) altersgerechtes Wissen unter dem Motto „Keiner ist zu klein, um Helfer zu sein!“ vermittelte. (inst)

