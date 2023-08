Stadtbergen

Klage abgewiesen: Villa mit Garage für 31 Luxusautos darf gebaut werden

Auf diesem freien Grundstück im Höhenweg Leitershofen will ein Gersthofer Abrissunternehmer ein Haus mit 31 Tiefgaragenplätzen für die private Autosammlung bauen.

Plus Ein Unternehmer will in einem Villenviertel bei Augsburg ein Luxushaus mit riesiger Tiefgarage bauen. Anwohner klagen gegen den Prunkbau.

Von Philipp Kinne

Das Verhältnis zwischen den Nachbarn kann man wohl getrost als angespannt bezeichnen. Dabei steht das Haus, um das es in diesem Streit geht, noch nicht einmal. Es soll in einem der schönsten Wohngebiete im Raum Augsburg entstehen. Geplant ist nicht weniger als eine riesige Villa mit mehr als 1000 Quadratmetern. Und: eine Tiefgarage mit Platz für 31 Luxusautos. Zu überdimensioniert sei die, meinen einige Nachbarn. Eine von ihnen hatte deshalb Klage eingereicht.

Luxus-Villa mit mehr als 1000 Quadratmetern und riesiger Garage

Bereits die im April 2020 eingereichte formlose Anfrage zum Neubau "eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung und zwei Garagenebenen" fand im Bau- und Umweltausschuss im Stadtberger Ortsteil Leitershofen zunächst keine Mehrheit. Nach Informationen unserer Redaktion wollte der Unternehmer, der unter anderem im Tiefbau tätig ist, sein Haus so gestalten, dass er von jedem Raum aus auch in der Abenddämmerung noch einen freien Blick auf seine stattliche Autosammlung hat. Doch das gemeindliche Einvernehmen konnte ob des zu geringen Abstands zur Straße und der Größe nicht erteilt werden. Der Bauherr besserte nach. Ein Jahr später stimmte der Stadtrat dem geänderten Bauantrag zu. Doch eine Anwohnerin reichte Klage ein. Nun musste das Augsburger Verwaltungsgericht über den Fall entscheiden.

