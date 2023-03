Stadtbergen

vor 34 Min.

Klimaschutzbeauftragte will Stadtbergen "treibhausgasneutral" gestalten

Plus Claudia Günther hat in München technische Physik studiert und ist neue Klimaschutzbeauftragte in Stadtbergen. Sie prognostiziert eine deutliche Veränderung der Stadtbilder.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Die Angst vor den Folgen des Klimawandels ist nirgendwo größer als in Deutschland. So hat das international tätige Marktforschungsunternehmen Ipsos herausgefunden, dass 31 Prozent aller Bundesbürger angeben, dass sie der Klimawandel im Vergleich zu anderen Krisen derzeit mit am meisten besorgt. Auch in Stadtbergen hat so wie in vielen anderen Kommunen im Augsburger Land das Thema nicht zuletzt durch den Ukraine-Krieg und der damit verbundenen Energiekrise mächtig an Fahrt aufgenommen. Seit Februar hat die Stadt nun mit der Diplom-Physikerin Claudia Günther eine Fachfrau in ihren Reihen, die das Klimaschutzkonzept federführend begleiten und forcieren soll.

