Stadtbergen

vor 34 Min.

Kreuzwegstationen führen durch den Wald in die Deuringer Heide

Plus Drei Kreuzwege führen mit Stationenwegen zum Heidekreuz, das dort steht, wo zu Weihnachten die Heidekrippe stand.

Von Ingrid Strohmayr

Krippe und Kreuz sind nicht zu trennen. "Jesus, der in der Krippe geboren wird, stirbt den Tod am Kreuz. Gott, der all unsere Wege vorgezeichnet hat, weiß um die Schatten des Todes bereits im Licht und im Glanz der Weihnacht", schreibt Andrea Schwarz in ihrem Buch "Du Gott des Weges segne uns". Das Licht der Krippe kenne das Dunkel des Todes, und das Kreuz enttarnt die falschen Lichter. Durch diese Zeilen inspiriert, gestalteten Petra Börner und Ulrich Falke von der katholischen Pfarrei St. Gabriel, Deuringen, ein Kreuz, das in der Karwoche genau an dem Ort, aufgebaut ist, wo die Krippe in der idyllischen Heide stand.

