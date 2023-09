Surrealistisch, gespenstisch und manchmal hypnotisierend: Die Künstlerin Eva Bley zeigt ihre Werke im Stadtberger Rathaus. Und erklärt ihre Schaffensweise.

Die gespenstisch winkenden Äste eines nebelverhangenen Baumgeflechts, die verstörende Verkörperung der „Wahrheit“ als solche, die unheilvolle Silhouette eines Hundes, der die leibhaftige Angst symbolisieren soll – wer in den kommenden Wochen das Stadtberger Rathausfoyer betritt, bekommt ein hypnotisierendes Wechselbad von Farben und Emotionen zu erleben. Die Augsburger Künstlerin und Gersthofer Publikumspreisträgerin Eva Bley präsentiert in ihrer aktuellen Ausstellung „auf Erden“ die zahlreichen Facetten der Natur. Allerdings einer Natur, die man der Künstlerin zufolge nicht mit den Augen, sondern lediglich mit seinem ganz persönlichen Herzen vollständig in sich aufnehmen kann.

„Es geht mir um das Leben, das aus der Erde entsteht, wächst und gleichermaßen in die Tiefe geht“, erläutert Bley zu ihren Werken. „Und wenn ich einmal anfange zu graben, entstehen Geschichten. Die will ich dann erzählen!“ Und das gelingt ihr mittels Aquarell-, Acryl- und ganz spezieller Drucktechniken, wobei die unterschiedlichen Methoden auch immer wieder in einer spannenden Melange miteinander verwoben werden. Das fertige Gemälde habe die Künstlerin dabei nur selten schon von Anfang an vor Augen, vielmehr entstehe das Motiv in einem gestalterischen Schaffensprozess, der sich immer wieder den neuen Empfindungen und Gedanken der Künstlerin anzuschmiegen hat.

Einige Werke in Stadtbergen erinnern fast an Salvador Dalí

Besonders schön zu sehen ist das an einem unheilvollen Großgemälde mit dem bezeichnenden Namen „Da geht noch was“, welches fast schon an die surrealen Szenerien von Salvador Dalí erinnern mag: „Hier waren von mir eigentlich Blüten geplant. Aber die habe ich über den Haufen geworfen, weil ich mit einem Male etwas völlig anderes gesehen habe. Ich liebe es, wenn die Augen auf Entdeckungsreise gehen und immer wieder etwas Neues entdecken.“

Ein subtiles Wechselspiel der Kontraste: geisterhafte Irrlichter umschweben einen bodenständigen Baum. Foto: Thomas Hack

Neues zu entdecken gibt es auch auf zahllosen anderen Werken der Künstlerin Eva Bley: Während sich im Bild „Glaube“ ein geisterhafter Kirchendiener aus einem bodenlosen Abgrund erhebt, präsentiert sich der Gersthofer Publikumssieger „Die Wahrheit“ als derart aufdringlich leuchtendes Lichtgeflecht, als würde in der nächtlichen Naturlandschaft ein gefährliches Höllenwesen auf den Betrachter lauern. „Die Wahrheit kommt doch irgendwann ans Tageslicht – auch wenn man sie nicht sehen will!“, so die Künstlerin zu diesem verstörenden wie auch faszinierenden Großleinwandwerk.

Wie ist die Stadtberger Hunde-Statue aus Papier gelungen?

Ein weiteres Rätsel der Stadtberger Ausstellung stellt die rundum realistisch dargestellte Statue eines sitzenden Hundes dar und Eva Bley will in diesem einen Fall ausnahmsweise nicht verraten, wie ihr das außergewöhnliche Kunstwerk tatsächlich gelungen ist. Denn es ist trotz der unglaublichen Realitätsnähe aus reinem zerbrechlichem Papier gefertigt und innen auch noch vollständig hohl! Der Hund als solcher tritt allerdings als zentrales Bildmotiv auch des Öfteren in den Werken der Künstlerin auf – aufgrund eines unangenehmen Erlebnisses in deren Vergangenheit fungiert er für Bley als Verkörperung der ganz persönlichen Angst.

Eine unheilvolle Gesellschaft, die unverhofft aus den Wäldern kommt: Wer mögen diese schemenhaften Spukgestalten wohl sein? Foto: Thomas Hack

Das mag letztlich auch den Titel der Ausstellung „Auf Erden“ erklären, denn dieser wurde von der Künstlerin keineswegs zufällig gewählt, wie sie erzählt: „Dieser Titel kann je nach Betrachtungsweise beliebig vom Besucher ergänzt werden: Es könnte der Himmel auf Erden …aber auch die Hölle auf Erden sein!“ Die Bilderausstellung „Auf Erden“ der Augsburger Künstlerin Eva Bley ist noch bis zum 3. November im Rathausfoyer Stadtbergen zu sehen.