Kulturnacht Raum & Klang durch die Kirchen von Stadtbergen

Einen Abend lang gibt es Musik in den vier Kirchen der Stadt. Es geht um die Verknüpfung des Kirchenraums aus seiner Zeit mit passender Musik.

Die Kulturnacht „raum&klang“ mit Musik und Texten veranstaltet die katholische Pfarreiengemeinschaft Stadtbergen am Samstag, 28. Oktober. Aufgrund der überwältigenden Resonanz der letztjährigen Stadtberger Orgelnacht entschloss sich das Vorbereitungsteam zu einer Fortsetzung des abendlichen Events. Im Team um Stadtpfarrer Konrad Huber sind Anne Gasteyer (St. Nikolaus), Sibylle Geßler (Maria Hilf), Bernhard Helleis (Zum Auferstandenen Herrn) und Pastoralratsvorsitzende Petra Börner (St. Gabriel). Sie möchten die unterschiedlichen Kirchenräume der vier Stadtberger Kirchen erschließen und in Verbindung mit Zeit- und Kulturgeschichte, Architektur und Musik zugänglicher machen.

Start der Kulturnacht ist um 18.30 Uhr in St. Nikolaus, Stadtbergens ältester Kirche und Wahrzeichen, ein barocker Raum auf alten Fundamenten. Hier präsentieren Stefan Auer, Ute Schmid-Holzmann, Kristina Dumant und Dimitrinka Scharinger Barockmusik prägender Komponisten mit Orgel und Streicher. Als zweite Station bietet sich um 19.30 Uhr St. Gabriel in Deuringen. Die Kirche ist 1960, noch vor dem zweiten Vatikanischen Konzil entstanden und spiegelt ihre Zeit wider. Musikalisch wird der Abend von Sax4fun, einem Saxofonquartett mit Schlagzeug umrahmt.

Gemeinsame Singen von geistlichem Liedgut

In der Kirche Maria, Hilfe der Christen, ein Raum, der nach den Prinzipien des Konzils umgestaltet worden ist und dem Altarraum in der Mitte werden um 20.30 Uhr Joachim Holzhauser und Bärbel Borkenhagen mit Vibrafon und Flöte mit entspannender Jazzmusik die Konzertbesucher verwöhnen. Der krönende Abschluss der Kulturnacht ist um 21.30 Uhr in der Leitershofer Kirche Zum Auferstandenen Herrn, einem Kirchenraum, der nach dem Konzil gebaut und vor zwei Jahren stilgerecht renoviert worden ist. Die Einführung der Landessprache für Gottesdienste und die Mitgestaltung durch Laien waren Forderungen des Konzils, somit findet hier ein gemeinsames, offenes Singen neuen, geistlichen Liedguts „Ton in Ton“ mit Pfarrer Rainer Remmele statt.

Abschließend ist zu einem gemeinsamen Umtrunk in der Kirche in Leitershofen eingeladen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Lesen Sie dazu auch