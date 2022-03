Landwirtschaftsschule schließt: Ein Abschied mit Wehmut

Plus Nach 154 Jahren endet der Unterricht in der Bismarckstraße für immer. Die Schließung spiegelt die landwirtschaftliche Entwicklung wider.

Abschied nehmen, ist nicht leicht. Vor allem, wenn es sicher ist, dass es kein Wiedersehen gibt. Dies ist bei der Schließung der Landwirtschaftsschule der Fall. Bitter vor allem deshalb, weil damit nun eine 150-jährige Ära in Stadtbergen endet. Generationen von jungen Landwirtinnen und Landwirten haben dort ihr Wissen vertieft und neue Erkenntnisse für eine nachhaltige, ökologische und ertragreiche Bewirtschaftung ihres Betriebs dazugewonnen. Die Schließung ist jedoch ein guter Spiegel der aktuellen Entwicklung.