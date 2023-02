Stadtbergen

Lebenshilfe steht wegen Flüchtlingsunterkunft massiv in der Kritik

Der Landkreis hat von der Lebenshilfe ein Doppelhaus am Elmer-Fryar-Ring in Stadtbergen als Flüchtlingsunterkunft angemietet. Der gemeinnützige Träger wurde deswegen bei der Sitzung des Bauausschusses von Anwohnern stark kritisiert.

Plus Anwohner sehen bei der Vermietung des Doppelhauses in Stadtbergen als Flüchtlingsunterkunft einen Widerspruch zur Satzung des Vereins. Der Träger widerspricht.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Schwere Vorwürfe haben die Anwohner des Elmer-Fryar-Rings in Stadtbergen bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses auch gegen die Lebenshilfe erhoben. Der gemeinnützige Träger ist Eigentümer des Doppelhauses, das der Landkreis als Flüchtlingsunterkunft angemietet hat. Wie berichtet, ziehen dort noch in dieser Woche 18 junge Männer aus Syrien, Afghanistan und dem Irak dort ein. Familien sorgen sich nun ob der engen und einseitigen Belegung um die Sicherheit ihrer Kinder. Immer wieder kam es an dem Abend im proppenvollen Sitzungsaal Rathaus zu lauten Zwischenrufen, die Lebenshilfe sei "skrupellos" und die Vermietung "reine Geldschneiderei". Vorwürfe, denen der Vorstand des Vereins entscheiden widerspricht.

