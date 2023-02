Lehrkräfte aus Togo treffen sich in Stadtbergen zum Kulturaustausch

Seit 1988 unterstützt der Togoverein in Stadtbergen den kleinen Staat in Westafrika. Beim Kulturaustausch gibt es neben Livemusik auch einen Überblick über die Aktivitäten des Vereins.

Der Togoverein wurde 1988 in Stadtbergen mit dem Ziel gegründet, uneigennützig, zielgerichtet und ehrenamtlich den Menschen in Togo, einem der ärmsten Länder der Welt, humanitäre Hilfe zu leisten. Bei einer Studienreise knüpfte der damalige Leiter des Kultur- und Sozialamtes Fischer, in Baguida, einem Städtchen bei der Hauptstadt Lomé, die ersten Kontakte, und so entstand eine Patenschaft, die bis heute Bestand hat. Jetzt besuchten auf Einladung des Vereins und der Berufsschule VII Lehrkräfte der Universität von Lomé verschiedene Ausbildungsbetriebe im Bereich Elektronik und Elektrotechnik Augsburg und die Region. Der Togoverein nutzte die Gunst der Stunde und veranstaltete im Pfarrsaal von Maria Hilf einen Kulturnachmittag.

Bei Livemusik der beiden Sängerinnen Tina Schüssler und Mom Bee, selbst gebackenem Kuchen, Kaffee und Kanapees informierte Vorsitzende Uschi König im voll besetzten Pfarrsaal über die Aktivitäten des Vereins. So konnte das Projekt Assomé – ein Ausbildungszentrum für Schneider, Maurer, Elektriker und Friseure abgeschlossen werden, das vom Lions Club mitfinanziert wurde. Um auch einen neuen Hygienestandard zu setzen und damit bestimmten Krankheiten vorzubeugen, ist es dem Togoverein ein wichtiges Anliegen, in naher Zukunft einen Brunnen und Schlafräume zu bauen. 2022 konnte ein weiteres Großprojekt – der erste Teil des Gebäudekomplexes für das Frauenzentrum "Projekt Lichtblicke" in Dapaong fertiggestellt werden, unterstützt durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Eigenmitteln des Vereins und großzügigen Spende des Rotary Clubs Renaissancestadt Augsburg.

Togoverein stellt medizinische Versorgung sicher

Seit 1998 unterstützt der Togoverein punktuell die Waisenschule, deren Dach durch einen Tropensturm stark beschädigt wurde, sowie den Bau weiterer Klassenzimmer der staatlichen Schule in Kuwawu Woro in Sokode. Auch die Operationen von Emmanuel Donko, der als Säugling schwere Verletzungen des Gesichts durch einen Fuchsbiss erlitt, ermöglichte der Verein, der die medizinische Versorgung sicherstellte. Seit zwei Jahren übernimmt der Togoverein einen Teil der Finanzierung des Projekts Table de Coeur, der Schulungen zum Thema gesunde Ernährung und Diabetes und Angebote, wie Nachhilfe für benachteiligte Kindern anbietet.

Ziel der Ausbildungspartnerschaft ist es, die Digitalisierung in Togo voranzubringen. Die bisher vorgesehenen zwei Büros an der Uni reichen bei Weitem nicht aus, um den Anfragen togoischer Studenten gerecht zu werden. "Dringend notwendig für den neuen Studiengang Informatik wäre ein eigenständiges Gebäude, das Grundstück ist vom Staat bereits zugesichert", so König. Sie freut sich, dass die Flüge der fünf Teilnehmer der togoische Staat übernahm, und Thomas Meier, Vereinsmitglied und ehemaliger Kreishandwerksmeister, die Gäste betreut und auch die Unterkunft über den Handwerkerfond finanziert werden konnte.

Weitere Informationen über die Arbeit des Togovereins gibt es im Internet unter: www.togoverein.de.

