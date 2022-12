Ausstellung mit dem Farbkosmos des Franz Hitzlers in Rot, Gelb, Blau

Im Kunstraum am Pfarrhof in Leitershofen ist derzeit die neue Ausstellung Franz Hitzler - Rot Gelb Blau" des namhaften Malers zu sehen.

Am ersten Adventswochenende eröffnete der Kunstraum Am Pfarrhof Leitershofen vor zahlreichen Besuchern die neue Ausstellung "Franz Hitzler - Rot Gelb Blau". Mit dem international namhaften Maler, der in München und im Allgäu lebt, kommt ein Mitglied der Akademie der schönen Künste in München in die Stadtberger Galerie. Franz Hitzlers Werke befinden sich in namhaften Museen wie der Neuen Nationalgalerie Berlin, Pinakothek der Moderne München, Staatliche Graphische Sammlung, München sowie im MOMA in New York. Seine expressive Farbigkeit ist weithin bekannt. Kein Wunder, dass Besucher bis weit über die Grenzen der Region den Weg nach Leitershofen fanden und die Chancen nutzten, den 76-jährigen Künstler persönlich zu erleben. Umrahmt wurde die Vernissage musikalisch von Uli Fiedler, Kontrabass, und Robert Vogg, Saxophon und Querflöte. Die Stadtspitze Stadtbergens war durch den 2. Bürgermeister, Michael Smischek, vertreten.

Franz Hitzler gab Einblick in seine Philosophie und Arbeitsweise. In der Begrüßung zuvor hatte Galerist Michael Kießling die Verbundenheit Hitzlers mit dem verstorbenen Galeristen Konrad Oberländer in Erinnerung gerufen, in dessen Tradition sich der Kunstraum Am Pfarrhof Leitershofen versteht. Die Fortsetzung dieser Verbundenheit zeigt sich bereits zum zweiten Mal, da Franz Hitzler bereits bei der Ausstellung Intermezzo 2021 vertreten war.

Triptychon wurde erst nach fast 30 Jahren vollendet

Mit Begeisterung schilderte der Maler im Künstlergespräch die intensive Wirkung, die die Farbe in seiner Arbeit entfacht, wie aus den Grundfarben Farbwelten entstehen. Diese Farbigkeit wiederum bringt sein Innerstes zum Ausdruck, man kann von einer Selbstentblößung sprechen. Neben Einzelwerken zieht vor allem ein Triptychon die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich. Die Besonderheit dabei ist, dass Hitzler damit bereits 1992 begonnen hatte, das Werk aber erst 2021 vollendete. Ebenfalls besondere Beachtung finden die Skulpturen des Künstlers, wie etwa ein Stele, die einem Marterpfahl gleicht, und die Farbigkeit Rot, Gelb und Blau ebenso wie die anderen 23 Arbeiten aufnimmt.

Die Ausstellung ist bis 26. Februar 2023 jeweils samstags und sonntags jeweils von 15.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Zur Ausstellung ist auch ein Katalog erschienen. Weitere Informationen unter www.kunstraum-leitershofen.de. (AZ)

