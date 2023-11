Kunstschaffende diskutierten in Leitershofen über die Zukunft der Malerei

Die Gruppe Malso13 baut auf alten Kunsttechniken auf. Die Auseinandersetzung mit vergangenen Epochen findet Eingang in ihr künstlerisches Schaffen. Ihre aktuelle Schau ist noch bis 26. November in Leitershofen zu sehen.

Welche Zukunft hat die Malerei? Aufschluss auf diese Frage erhielten die Besucher des Artist-Talks mit der Künstlerin Judith Grassl und den Künstlern PNIK und Younjun Lee im Kunstraum Am Pfarrhof Leitershofen. Die drei Kunstschaffenden sind Vertreter der 17-köpfigen Malerinnen- und Malergruppe Malso13, die aktuell im Kunstraum in Leitershofen ausstellen.

Die Künstlerinnen und Künstler sind Absolventen der Akademie der Bildenden Künste München. In einer engagierten Diskussion machten sie deutlich, dass sie, so verschieden ihre Ausdrucksmittel und Techniken auch sind, an die Zukunft und Zugkraft analoger Malerei noch glauben. Sie bauen auf der Kunstgeschichte auf und brauchen diese, erklärten sie, um neue Wege in ihrem eigenen Schaffen gehen zu können. Die intensive Beschäftigung mit vergangenen Epochen, mit den Themen der Gegenwart, kollegiale Gespräche und Beratungen - all das finde Eingang in das künstlerische Schaffen der Gruppe.

Titel der aktuellen Schau in Leitershofen: "Malso13 zeigt 90 Prozent". Die Präsentation ist noch bis zum 26. November in den Räumen der Galerie jeweils samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr zu sehen. (AZ)