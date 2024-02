Skulptur trifft Klang im Kunstraum Leitershofen 

Im Kunstraum Leitershofen erlebten zahlreiche Besucher der Vernissage ein besonderes Zusammenspiel: Bronzeskulpturen des Dinkelsbühler Bildhauers Dietrich Klinge trafen auf die Jazz-Improvisation des Augsburger Saxophonisten Christian Döß.

Die Skulpturen, Radierungen und Linolschnitte des international renommierten Künstlers Klinge, darunter die abgebildete Skulptur "Fragment 7 tomoé III" sind noch bis 30. März jeweils samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr in der Galerie in der Bergstraße 3 in Stadtbergen zu sehen. (AZ)