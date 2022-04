Maifeiern: Stadtbergen begrüßt den Mai insgesamt dreimal

In Stadtbergen gibt es Maifeiern in abgespeckter Form in Leitershofen, Deuringen und im Bürgersaal. Dabei kommt auch der gute Zweck nicht zu kurz.

Zwar etwas abgespeckt, aber nicht minder fröhlich soll es bei den Maifeiern in Stadtbergen nach der Corona-Pause endlich wieder zugehen. Gleich zwei Termine stehen am Wochenende in Deuringen und Leitershofen an. Eine Woche später kann dann auch im Bürgersaal tänzerisch der Wonnemonat eingeläutet werden.

Gab es vor Beginn der Pandemie in Leitershofen noch ein Fest mit großem Maibaum und buntem Programm, so bleiben die Veranstalter in diesem Jahr lieber noch im Team Vorsicht. Grund dafür ist laut Christoph Schmid vom Kulturbüro der Stadt, dass die Feuerwehr mit Blick auf Corona auf jeden Fall handlungsfähig bleiben muss. Dafür springt nun der Elternbeirat der Leopold-Mozart-Schule in Leitershofen in die Bresche.

Musikverein sorgt in Leitershofen für den guten Ton

Den Beginn macht Deuringen am Samstag, 30. April, um 16 Uhr. Der Baum wird ab 18 Uhr aufgestellt, und ein Singen mit Karl Pösl gibt es ab 18.30 Uhr. Bis 22 Uhr wird dann gefeiert. Einen Tag später geht es dann in Leitershofen am Sonntag, 1. Mai, um 14.30 Uhr los. Für den guten Ton wird der Musikverein mit einem Platzkonzert sorgen, Kaffee und Kuchen sorgt für den guten Geschmack bei den Gästen.

Die Organisatoren haben sich zudem aufgrund des Kriegs in der Ukraine eine besondere Aktion einfallen lassen. So bietet die Jugendinitiative Stadtbergen Friedenstauben aus Holz zum Bemalen an und verkauft diese dann zugunsten der Ukrainehilfe Stadtbergen. Ergänzt wird das Programm mit dem Spielmobil des Kinderschutzbundes. Nachmittags können die Kinder eine Maibirke schmücken, die dann von den Maibaumfreunden aufgestellt wird.

Im Bürgersaal heißt es "Alles Walzer"

Eine Woche später wird der Wonnemonat dann am Samstag, 7. Mai, tänzerisch ab 19.30 Uhr im Bürgersaal begrüßt, wenn es "Alles Walzer" heißt. Den Tanzabend gestaltet die Showband Star People. In den Pausen bekommen die Gäste Einlagen der Tanzschule Dance Emotion zu sehen. Für das kulinarische Programm sorgen den Abend über Die Tafeldecker am Hopfengarten. Zur Begrüßung erhält jeder Gast ein Glas Prosecco.

Weitere Informationen und Tickets für den Tanz im Bürgersaal Stadtbergen gibt es im Rathaus Stadtbergen, Telefon 0821/2438-100. Karten gibt es auch an der Abendkasse, an den bekannten Vorverkaufsstellen/AZ-Kartenservice sowie im Internet unter www.buergersaal-stadtbergen.de.