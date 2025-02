Mann aus Stadtbergen bleibt nach einer Woche vermisst

Es ist inzwischen eine Woche her, dass der 70-Jährige zuletzt gesehen wurde. Am vergangenen Freitagnachmittag soll Georg Wirnharter aus Stadtbergen zu einem Spaziergang aufgebrochen sein. Seither ist er verschwunden. Tagelang wurde mit etlichen Einsatzkräften, Hubschraubern und Hunden nach dem Vermissten gesucht. Gefunden wurde er laut Polizei nicht. Die Ermittler bitten weiterhin um Hinweise.

70-Jähriger aus Stadtbergen weiterhin vermisst

In den ersten Tagen der Vermisstensuche durchkämmten Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten große Waldgebiete südlich von Stadtbergen. Zwischenzeitlich meldeten sich Zeugen, die den Vermissten bei Leitershofen und am Anhauser Weiher gesehen haben wollten. Diese Spuren brachten allerdings keinen Erfolg. Zuletzt teilte die Polizei am Dienstagabend mit, dass eine großangelegte Suchaktion abgebrochen werden musste. Nachts war es eisig kalt. Die Polizei schließt nicht aus, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Situation befindet.

Vermisster aus Stadtbergen: Polizei bittet um Hinweise

Nach einer Woche der Suche teilt die Polizei nun mit, dass es keine Neuigkeiten bei der Vermisstensuche zu vermelden gibt. Weiterhin wird nach Hinweisen zum Aufenthaltsort gebeten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 oder der Polizeinotruf 110 entgegen.

Georg Wirnharter aus Stadtbergen wird noch immer vermisst. Foto: Polizei Schwaben Nord

Georg Wirnharter ist 1,80 Meter groß, schlank, trägt einen knielangen dunkelgrünen Mantel, graue Wanderstiefel, eine dunkelblaue Schirmmütze und vermutlich eine braune Hose. In der Region bekannt ist Wirnharter als Künstler.