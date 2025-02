Mann aus Stadtbergen nach vier Tagen weiter vermisst

Bereits seit Samstag sucht die Polizei nach einem 70-Jährigen aus Stadtbergen. Am Freitagmittag gegen 11.30 Uhr wurde er zuletzt gesehen. Seither ist unklar, wo sich Georg Wirnharter aufhält. Zuletzt startete die Polizei großangelegte Suchaktionen mit Hubschraubern, Hunden und etlichen Helfern. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Mann aus Stadtbergen in einer hilflosen Situation befindet.

Suche nach Vermissten aus Stadtbergen bislang erfolglos

Zunächst gab es offenbar Hinweise darauf, dass der Vermisste sich in Leitershofen aufhalten könnte. Geufunden werden konnte er dort allerdings nicht. Am Montag teilte die Polizei dann mit, dass Spaziergänger den Vermissten im Bereich des Anhauser Weihers gesehen haben wollten. Auch eine großangelegte Suchaktion in diesem Bereich und anderen Waldgebieten südlich von Stadtbergen blieb bislang ohne Erfolg. Es ist denkbar, dass der Vermisste sich seit Tagen im Freien aufhält - bei eisigen Temperaturen.

Am Dienstag teilte eine Sprecherin der Polizei Schwaben Nord mit: „Die Polizei sucht weiterhin im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann und bittet um Hinweise. Bislang eingegangene Hinweise wurden und werden entsprechend überprüft.“

Georg Wirnharter aus Stadtbergen wird noch immer vermisst. Foto: Polizei Schwaben Nord

Georg Wirnharter ist 1,80 Meter groß, schlank, trägt einen knielangen dunkelgrünen Mantel, graue Wanderstiefel, eine dunkelblaue Schirmmütze und vermutlich eine braune Hose. In der Region bekannt ist Wirnharter als Künstler.

Hinweise zum Verbleib oder Aufenthaltsort von Georg Wirnharter nimmt die Polizeiinspektion PI Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610, der Polizeinotruf unter der 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.