Mann aus Stadtbergen tot aufgefunden

Der Vermisste aus Stadtbergen ist tot aufgefunden worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach gibt es keine Hinweise auf eine Straftat. Zuletzt startete die Polizei großangelegte Suchaktionen mit Hubschraubern, Hunden und etlichen Helfern. Gefunden wurde die Leiche des Mannes am Freitagnachmittag in Stadtbergen. Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen, teilt die Polizei mit.

Am vergangenen Freitag wurde der Mann zuletzt lebend gesehen. Danach verschwand er. Tagelang war sein Aufenthaltsort unklar. Zwischenzeitlich wollten Zeugen den Mann im Bereich Leitershofen und am Anhauser Weiher gesehen haben. Große Suchaktionen in diesem Bereich brachten keinen Erfolg. Die Polizei suchte auch im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit Hochdruck nach dem Vermissten und rief die Bevölkerung zu Hinweisen auf. (kinp)