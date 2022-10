Stadtbergen

vor 31 Min.

Mann mit Zigarette in der Bahn bewirft Polizei mit Joghurtbecher

Artikel anhören Shape

In Stadtbergen leistet sich ein 38-Jähriger gleich eine ganze Reihe an Delikten. Vom Pöbeln, über das Rauchen in der Straßenbahn bis zum Angriff auf Polizisten.

Am Dienstag fiel in Stadtbergen ein Mann durch ein buntes Sammelsurium an Fehltritten auf. Gegen 17.50 Uhr wurde die Polizei wegen eines betrunkenen Mannes gerufen, der in der Bismarckstraße vor einem Lokal Gäste und Passanten belästigte. Als die Behörden anrückten, sahen sie den Mann, wie er gerade ohne Maske, dafür aber mit einer angezündeten Zigarette in eine Straßenbahn stieg. Ein Delikt reiht sich an das nächste Die Fahrt endete für den Mann dann an der nächsten Haltestelle durch die Polizei. Doch damit war für ihn noch nicht Schluss. Er beleidigte die Beamten. Anstatt eines Ausweises holte er aus seinem Rucksack einen Joghurtbecher und warf ihn auf die Polizisten. Der Joghurt landete teilweise auf der Dienstkleidung, dem Betrunkenen wurden unter Protest Handschellen angelegt. Nach einer richterlich angeordneten Blutprobe fiel den Polizisten außerdem auf, dass der 38-Jährige eine EC-Karte bei sich trug, die nicht seine eigene war. Nun muss sich der Betrunkene wegen einer ganzen Reihe an im Raum stehender Delikten verantworten. (mom)

Themen folgen