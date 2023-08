Stadtbergen

18:30 Uhr

Minister zu Besuch bei Medikamenten-Großhändler: „Wir managen den Mangel“

Genügend da? Erneut zeichnet sich ein Mangel an Medikamenten ab. Gesundheitsminister Klaus Holetschek beim Arzneimittelgroßhändler Phoenix in Stadtbergen.

Plus Ortstermin mit Minister beim Arzneimittel-Großhändler Phoenix in Stadtbergen: Dort fehlen schon jetzt wichtige Medikamente. Und die Lage wird nicht besser.

Von Christoph Frey Artikel anhören Shape

Von außen wirkt die Halle in einem Stadtberger Gewerbegebiet unscheinbar. Doch drinnen lagern Medikamente für Millionen, und manche von ihnen werden knapp. In den Beständen des Arzneimittel-Großhändlers Phoenix zeichnet sich schon jetzt ab, was Patienten im Herbst und Winter zur Verzweiflung bringen könnte: Das von ihnen benötigte Medikamente ist nicht mehr zu haben.

Simple Medikamente fehlen auch im Landkreis Augsburg

Für Aufsehen und Aufregung sorgten im vergangenen Winter vor allem fehlende Fiebersäfte für Kinder. Allerweltswirkstoffe wie Paracetamol und Ibuprofen waren Mangelware und sorgten dafür, dass der Großhandel und damit auch die Apotheken nicht mehr liefern konnten. Man habe nicht mehr alle Bestellungen bedienen können, so Patrick Bräuer, bei Phoenix Direktor für das Bestandsmanagement. Sein Blick auf die aktuelle Situation verheißt nichts Gutes für die näher rückende Erkältungssaison: „Jetzt sind wir sogar noch schlechter.“ Die Industrie könne die Nachfrage nicht mehr befriedigen, und das werde sich in den kommenden zwei, drei Jahren nicht bessern, so Bräuer. „Es gibt objektiv keine Möglichkeit, das Problem zu lösen. Wir managen den Mangel“, so Bräuer bei einem Besuch des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek ( CSU) in Stadtbergen.

