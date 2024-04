Medizinvortrag: Wenn jeder Leberfleck genau gescannt wird

Die moderne Medizin ermöglicht es, auffällige Flecken auf der Haut zu analysieren, ohne eine Probe entnehmen zu müssen. In Stadtbergen gibt es dazu einen Vortrag.

In der Klinik für Dermatologie und Allergologie des Uniklinikums wird eifrig an der technologischen Zukunft gearbeitet. Einen Eindruck davon wird Oberärztin Dr. Sandra Schuh in ihrem Vortrag „Digitale Dermatologie“ im Rahmen der Ärztlichen Vortragsreihe vermitteln. Sie ist die Lehr- und Forschungskoordinatorin ihrer Klinik.

Weist die Haut einen verdächtigen Fleck auf, der allmählich größer wird oder seine Farbe verändert, dann muss normalerweise eine Probe entnommen und im Labor untersucht werden (man nennt das eine Biopsie). Wenn sich die untersuchte Stelle im Gesicht befindet, kann das eine unschöne Narbe zurücklassen. Digitalisierung bedeutet hier, dass die Haut nun auch schmerzlos untersucht werden kann. Es handelt sich nach den Worten von Schuh um ein bildgebendes Verfahren namens LC-OCT, eine optische Kohärenztomografie.

Hautprobleme können Patienten mit dem Handy per App begutachten lassen

Die Technik steckt in einem handlichen Gerät, das einfach auf die Haut aufgesetzt wird und den fraglichen Hautbereich scannt. Damit kann laut Schuh gesundes von erkranktem Gewebe unterschieden werden. Wenn es sich um Hautkrebs handelt, werden alle betroffenen Zellen erkannt. Künstliche Intelligenz gibt in unklaren Fällen dem Arzt Entscheidungshilfen, welche Krankheit vorliegen könnte. Die Augsburger Klinik für Dermatologie sieht sich als Vorreiter dieser neuen Technik. Direktorin Prof. Dr. Julia Welzel, die seit etwa einem Jahr auch Präsidentin der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft ist, setzt sich dafür ein, dass sich digitale Untersuchungsmethoden in ihrem Fachbereich stärker durchsetzen.

Die Referentin wird auch das Projekt "virtuelle Klinik" ansprechen. Das ist eine Neuerung, die in der Augsburger Hautklinik in Kürze eingeführt werden wird. Ein Patient mit einem Hautproblem kann dann für eine erste Abklärung über sein Smartphone per App ein Handyfoto übermitteln oder Fragen zu dem Befund stellen. Damit wird die medizinische Behandlung nicht ersetzt, aber harmlose Fälle können auf diese Weise frühzeitig erkannt werden. Handelt es sich etwa um eine Nesselsucht, so ist das Problem bereits mit antiallergenen Tabletten gut behandelbar. Die virtuelle Klinik kann nach Aussage von Schuh für Patienten geeignet sein, die lange Wartezeiten im Krankenhaus scheuen, auch für solche, die nicht oder nicht gut Deutsch sprechen.

Der Vortrag „Digitale Dermatologie“ findet am Montag, 15. April, um 19.30 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen statt. Eintritt: 5 Euro.

Lesen Sie dazu auch