Showa Denko: Das Werk macht dicht, doch die Mitarbeiter zeigen viel Herz

Hinter einer Spende von 38.000 Euro für den Bunten Kreis verbirgt sich ein trauriges Stück Wirtschaftsgeschichte.

Als das Aus für die Nippel-Produktion von Showa Denko in Meitingen verkündet wurde, war das für viele ein Schock. Doch zumindest einen positiven Nebeneffekt hatte die Werksschließung in Meitingen, die über 100 Jobs kostete - weil die Mitarbeiter dennoch ein großes Herz zeigten.

Denn in deren Zuge wurde Anfang 2021 ein Verkauf von Büromöbeln und Produktionsmaterial an die damalige Belegschaft organisiert. Zum Ende des Betriebs war viel Material und Mobiliar übrig geblieben. Der Geschäftsführung war es ein Anliegen, aus etwas Traurigem doch noch etwas Gutes entstehen zu lassen. "Von vornherein war klar: Der Erlös dieser Aktion geht als Spende an den Bunten Kreis. Das hat die Kolleginnen und Kollegen offensichtlich besonders motiviert", erklärt Jürgen Jung, Betriebsratsvorsitzender der Showa Denko Carbon.

Geschäftsführer der Showa Denko Carbon begeistert vom Bunten Kreis

Robert Lux, Geschäftsführer der Showa Denko Carbon, die mittlerweile nach Gersthofen gezogen ist, zeigte sich im Rahmen der Spendenübergabe begeistert von dem vielfältigen Angebot des Bunten Kreises für schwerkranke Kinder und Jugendliche und deren Familien: "Wir freuen uns sehr, dass unsere Mitarbeitenden auch in dieser für sie schwierigen Zeit an Menschen in Not denken und zum Wohle der betroffenen Familien so großzügig 'eingekauft' haben. Schön, dass wir die wichtige Arbeit des Bunten Kreises unterstützen können."

Astrid Grotz von der Stiftung Bunter Kreis freute sich über die großzügige Spende: "Es ist sehr bewegend zu sehen, dass Menschen und Unternehmen auch in schwierigen Zeiten an unserer Seite sind. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Belegschaft, dem Betriebsrat und der Geschäftsführung der Showa Denko Carbon für die Spende, die Familien mit schwerkranken Kindern in der Region zugutekommt."

Im Sommer gab es schon einmal mehr als 11.200 Euro für den Bunten Kreis

Schon im Sommer hatten sich der Bunte Kreis und seine Therapieeinrichtung über eine große Spende freuen können, die aus der Schließung des Werkes herrührte. 11.200 Euro übergaben Betriebsrat und die IG Metall. Das Geld war Teil einer Sonderzahlung, die Gewerkschaft und Unternehmen im Zuge der Betriebsschließung ausgehandelt hatten. Da diese Sonderleistung nicht vollständig ausbezahlt worden war, verständigte man sich damals darauf, die Summe von 11.200 Euro zu spenden. (AZ)

