Ministerin Gerlach übergibt Förderscheck an Bunten Kreis

Der geplante Bau und die Ausstattung des teilstationären Hospizes für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Augsburg wird vom bayerischen Förderprogramm „PflegesoNah“ mit 880.000 Euro gefördert. Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Judith Gerlach (links) besuchte das Therapiezentrum am Ziegelhof in Stadtbergen, wo der Neubau entstehen soll, und übergab den Förderscheck an Angelika Lang (rechts) und Dr. Gabriele Brandstetter (Mitte) vom Bunten Kreis. „Für Familien bricht eine Welt zusammen, wenn ein Kind lebensverkürzend erkrankt“, betonte Gerlach. Das „Brückenhaus“ werde einen wesentlichen Beitrag zur Versorgung der Betroffenen leisten und die Familien entlasten. „Ziel des Brückenhauses ist es, dass jungen Menschen dort eine gute Lebensqualität haben und möglichst selbst bestimmt sein können“, sagte Vorstandsvorsitzende Angelika Lang. Damit werde ein weiterer Meilenstein der Vision des Bunten Kreis verwirklicht. Neben geräumigen Einbettzimmern würden im Neubau auch Gemeinschafts-, Therapie- und Kreativräume sowie ein Meditationsgarten entstehen. (AZ)

