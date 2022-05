Ministerpräsident Söder kommt am Samstag nach Stadtbergen

CSU-Chef Markus Söder kommt nach Stadtbergen. Auch Bayerns Sozialministerin wird erwartet. Warum es die CSU-Prominenz am Samstagvormittag in die Region zieht.

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder kommt am Samstag in die neue Sporthalle von Stadtbergen. Dort ist er am Vormittag Hauptredner bei der Landesversammlung der Christlich Sozialen Arbeitnehmer-Union (CSA), deren Vorsitzender der Augsburger CSU-Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich ist.

Eine weitere Rednerin ist Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf. Die Versammlung der Arbeitnehmer-Union steht unter dem Motto "Soziale Sicherheit, wirtschaftlich stark, Wohlstand bewahren". Auf der Tagesordnung stehen auch die Neuwahlen des Landesvorstands. (cf)

