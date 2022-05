Ministerpräsident Söder spricht bei der CSA in Stadtbergen über soziale Themen

Bevor Ministerpräsident Markus Söder am Samstag zum Festakt "500 Jahre Fuggerei" ging, war er in Stadtbergen Hauptredner bei der Arbeitnehmer-Union.

Am Samstag war viel Polit-Prominenz in der Region zu Gast: Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kamen zum Jubiläums-Festakt der Fuggerei mit der Programmeröffnung der "Fuggerei next 500". Doch am Vormittag tagte auch die Landesversammlung der Christlich-Sozialen Arbeitnehmer-Union (CSA), deren Landesvorsitzender der Augsburger Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich ist, in der Sporthalle Stadtbergen. Hauptredner war Ministerpräsident Markus Söder, der eine halbe Stunde zu den Delegierten über die aktuell brennenden sozialen Themen sprach. Dabei kritisierte er vor allem, dass beim Entlastungspaket der Bundesregierung die Rentner "vergessen" wurden, da nur Arbeitnehmer über Lohn und Gehalt 300 Euro erhalten. Im Anschluss stand Söder auch den Delegierten Rede und Antwort.

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Stadtbergen

Im Anschluss trug sich der Ministerpräsident auf Bitten des Bürgermeisters Paul Metz und dessen Stellvertreter Michael Smischek (beide CSU) ins Goldende Buch der Stadt Stadtbergen ein, bevor er nach Augsburg weiter fuhr. (dav)

