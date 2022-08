Mit dem Coach kehrt eine Altenpflegerin im Schlössle zurück in den Beruf

Plus Langzeitarbeitslose haben oft Probleme, wieder im Berufsalltag Fuß zu fassen. Wie einer Teilnehmerin der Kolping Akademie der Sprung ins Erwerbsleben gelang und auch andere davon profitieren.

Während viele Langzeitarbeitslose die Hoffnung auf den Wiedereinstieg ins Berufsleben bereits aufgegeben haben, hat Claudia Hechbauer es geschafft: Dank einer gesetzlichen Förderung arbeitet sie schon im dritten Jahr im Stadtberger Pflegeheim der Diakonie – und freut sich jeden Tag über diese Chance. Denn: „Ein Leben ohne Arbeit und ohne selbst verdientes Geld auf dem Konto mag ich mir gar nicht mehr vorstellen.“