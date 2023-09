Mit gestohlenem Fahrrad in die Kontrolle des Ordnungsdiensts

Die Mitarbeiter stoppen in Stadtbergen einen Radfahrer ohne Beleuchtung. Dann versuchte der Mann, den Ordnungsdienst hereinzulegen. Ein Video zeigt, warum.

Den richtigen Riecher hatten die Mitarbeiter des Ordnungsamts in Stadtbergen und blieben hartnäckig. Am Freitagabend gegen 22 Uhr wurde durch den Ordnungsdienst Stadtbergen in der Leitershofer Volkweinstraße ein Radfahrer ohne Beleuchtung angehalten und zu seinen Personalien befragt. Wie sich nach einer Abfrage herausstellte, gab der Betroffene falsche Daten an und wurde daher zu dem in der Nähe befindlichen Wohnanwesen begleitet, um dort den Dienstkräften seinen Ausweis auszuhändigen.

Dort angekommen, schloss sich der, wie sich später herausstellte 22-jährige Mann, zu Hause ein und öffnete weder den Dienstkräften noch der hinzugezogenen Polizei aus dem Augsburger Stadtteil Pfersee die Türe, ließ aber das Rad vor der Türe stehen. Nach mehreren Gesprächen mit dem in der Folge die Türe öffnenden Bruder konnte nicht zweifelsfrei die Herkunft des Rades geklärt werden, weswegen dieses durch den Ordnungsdienst ins Rathaus gebracht wurde.

Nach Mitternacht konnte dieser Vorfall dann mit einem Diebstahl am Vorabend in Verbindung gebracht werden. Wie sich aufgrund dort angefertigter Videoaufnahmen herausstellte, wurde das Fahrrad kurz vor der Beleuchtungskontrolle in Pfersee entwendet und durch einen Lichtbildabgleich der Meldedaten konnte letztlich auch die Identität des mutmaßlichen Täters geklärt werden. Diesen erwarten nun mehrere Anzeigen wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit, Angabe falscher Personalien und Fahrraddiebstahls. (jah)

Lesen Sie dazu auch