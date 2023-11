Stadtbergen

vor 48 Min.

Mülltonnenparty: Grüne berichten von beschädigten Plakaten

Plus Seit dem Frühjahr soll eine humorvolle Aktion in Stadtbergen für mehr Umweltschutz sorgen. Doch nicht jedem scheint das Projekt zu gefallen.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Es ist eine einfache Idee für den Umweltschutz, die die Grünen in Stadtbergen hatten: Wenn mehr Mülltonnen an einem Ort zusammenstehen, muss das Müllauto nicht so oft anfahren und anhalten. Durch den flüssigeren Verkehr wird die Umwelt geschont, weil weniger CO₂ ausgestoßen wird, ist die Ortssprecherin der Grünen, Henrike Paede, überzeugt. Im Frühjahr hatte die Aktion begonnen und sei ein Erfolg, so ihr Eindruck, immer mehr Tonnen stünden zusammen. Doch es muss auch Personen geben, denen die Aktion nicht gefällt. Immer wieder werden Hinweisplakate auf die sogenannten „Tonnenpartys“ zerstört, berichtet Paede.

Umwelt- und Klimaschutz beginnt im Kopf, ist Henrike Paede überzeugt. Sie spricht außerdem von einer kollektiven Verantwortung für das Klima. Ein Weg sei, Mülltonnen und auch gelbe Säcke am Leerungstag zusammenzustellen, um Start-und-Stopp-Fahrten durch das Müllauto zu verringern. „Diese simple Idee zur Schonung der Umwelt, die nur ein paar Schritte kostet, kommt an. An einigen Stellen in Stadtbergen werden die Tonnen übrigens schon lange gesammelt aufgestellt.“ Und weiter: „Wir haben nicht erwartet, dass auf einen Schlag in Stadtbergen drei von vier Stopps für die Müllfahrzeuge entfallen, wenngleich das natürlich großartig wäre. Es geht auch darum, einen humorvollen Denkanstoß zu setzen, verschiedene Alltagshandlungen in Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu hinterfragen und auf die Einfachheit einer Verbesserung hinzuweisen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen