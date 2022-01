Stadtbergen

12:30 Uhr

Nach Ärger in Stadtbergen: Wie lange dürfen Schwerbehinderte parken?

Immer wieder gibt es in Stadtbergen Ärger auf dem Parkplatz an der Boschstraße mit dem örtlichen Abschleppdienst.

Plus Ein Abschleppdienst will das Auto einer 55-Jährigen trotz ihres Schwerbehindertenausweises an den Haken nehmen. Die Polizei erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion die Rechtslage.

Von Matthias Schalla

Die jüngste Abschleppaktion eines Stadtberger Unternehmens auf dem Parkplatz in der Boschstraße hat bei vielen Leserinnen und Lesern für reichlich Unverständnis gesorgt. Wie berichtet sollte dort vor Kurzem das Auto einer Frau, die zu 100 Prozent schwerbehindert ist, an den Haken genommen werden, da ihre Parkzeit um knapp drei Minuten überschritten war. Und das, obwohl gut sichtbar ihr Schwerbehindertenausweis hinter der Scheibe lag. War die Aktion rechtens? Wir haben bei der Polizei nachgefragt, welche Regeln für Menschen mit Handicap gelten.

