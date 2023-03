Nach Ärger mit der GEZ soll nun die Intendantin helfen

Plus Ein Rentnerpaar versucht seit 14 Jahren, eine Rechnung der GEZ zu korrigieren. Nun schaltet sich auch ein Sozialberater ein, doch der Beitragsservice bleibt hart.

Seit 14 Jahren versucht das Rentnerpaar aus Stadtbergen eine nicht korrekte Abbuchung von der damaligen Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, kurz GEZ, zu korrigieren. Nun haben Elke und Werner Kruse-Heim unerwartet Hilfe bekommen. Der ehrenamtliche Sozialberater Ehrenfried Liske aus Augsburg hat sich eingeschaltet und versucht nun, die Forderung über mittlerweile insgesamt 375,14 Euro aus der Welt zu schaffen. Schließlich haben die beiden Senioren durch die vielen aus ihrer Sicht ungerechtfertigten Mahnungen mittlerweile auch in anderen Bereichen finanzielle Probleme bekommen.

Wie berichtet, würde der 79-Jährigen und ihrem Ehemann eigentlich eine Erstattung über 17,28 Euro zustehen. Stattdessen aber wurde 2009 dieser Betrag abgebucht statt gutgeschrieben. Die Rentnerin stornierte daraufhin die Lastschrift und seitdem werden ihr immer wieder diese 17,28 Euro erneut in Rechnung gestellt. Plus Mahngebühren. Der angebliche Zahlungsrückstand summiert sich laut ihren Unterlagen inzwischen auf 375,14 Euro. Aus unserer Zeitung hat nun der Sozialberater Ehrenfried Liske von der Situation erfahren und ist bereits tätig geworden.

Schlussstrich unter die Inkassoposse ziehen

In einem Schreiben an den Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio (früher GEZ) sowie an die Intendantin des Bayerischen Rundfunks, Dr. Katja Wildermuth, bittet Liske darum, "in dieser sowohl für den BR als auch für den Beitragsservice unglücklichen Inkassoposse einen Schlussstrich zu ziehen". Das eingeschaltete Inkassobüro sollte daher angewiesen werden, den Forderungseinzug sofort einzustellen und das Beitragskonto auf null zu stellen. Schließlich könne es nicht angehen, dass Senioren jahrelang durch den Beitragsservice "regelrecht verfolgt und mit immer ulkigeren Gebühren belastet werden...".

Offenbar handelt es sich bei dem jahrelangen Ärger des Rentnerpaars um keinen Einzelfall. "Als ich den Artikel las, kam mir vieles sehr bekannt vor, sodass ich mich entschloss, hier mal als Schulden-Revisor einzugreifen", hat Liske dem Ehepaar Kruse-Heim geschrieben. Die 79-Jährige freut sich sehr über diese Unterstützung und hofft, dass sie nach 14 Jahren endlich ihren mittlerweile mit dem Schriftverkehr prall gefüllten Ordner schließen kann. Die Antwort der Presseabteilung des Beitragsservice auf eine Anfrage unserer Redaktion gibt dazu jedoch wenig Anlass.

Ob die Gutschrift erfolgt ist, lässt sich nicht mehr nachvollziehen

"Das Beitragskonto von Frau Kruse-Heim weist derzeit einen offenen Betrag von 320,06 Euro auf, darin enthalten sind die erwähnten Säumniszuschläge sowie die angefallenen Kosten für die Vollstreckung", heißt es. Zu der Frage, warum die Gutschrift im Jahr 2009 nicht verrechnet wurde, wird darauf verwiesen, dass diese das Teilnehmerkonto von Werner Heim betraf, das in keinem Bezug zu den Forderungen gegenüber seiner Frau steht. Sie hätte somit die Forderung für ihr Konto nicht mit seiner Gutschrift verrechnen dürfen. Warum er aber damals die Erstattung nicht erhalten hat, bleibt unklar. "Ob und inwiefern besagte Gutschrift erfolgt ist, lässt sich nicht mehr nachvollziehen, da die entsprechenden Informationen hierzu zu weit in der Vergangenheit liegen und daher inzwischen aus Datenschutzgründen gelöscht wurden", so die Presseabteilung und rät: "Um weitere Kosten und Mahnmaßnahmen zu vermeiden, bittet der Beitragsservice Frau Kruse-Heim, die Forderung zeitnah zu begleichen."

Elke Kruse-Heim aber sieht sich im Recht und überlegt, einen Anwalt hinzuziehen, sollte auch das Engagement des Sozialberaters ohne Erfolg bleiben. Bereits vor einer Woche hatte sie betont: "Ich zahle nicht." Wie verhärtet die Fronten sind, zeigt auch der Hinweis des Beitragsservice, dass seit Mai 2018 die 79-Jährige insgesamt 19 Festsetzungsbescheide erhalten habe. Dabei handle es sich um rechtsmittelfähige Bescheide, gegen den schriftlich und innerhalb der in der Rechtsbehelfsbelehrung vorgesehenen Frist Widerspruch erhoben werden könne. "Widerspruch hat Frau Kruse-Heim jedoch nicht erhoben, sodass die Bescheide bestandskräftig geworden sind", so die Pressestelle.