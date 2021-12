Stadtbergen

vor 43 Min.

Nach dem Brand: Stadtbergen wird Hackschnitzelheizung sicherer machen

Plus Vor Kurzem ist die Hackschnitzelheizung an der Sporthalle in Stadtbergen in Brand geraten - schon zum zweiten Mal. Jetzt werden die Ursachen untersucht.

Von Angela David

Vermutlich war es wieder ein technischer Defekt an der Förderschnecke, der Ende November einen Brand in der Hackschnitzelheizung an der Sporthalle Stadtbergen verursacht hat. Die Förderschnecke ist eine Art Spirale, über die die Hackschnitzel in den Brennraum transportiert werden. "Wir warten derzeit noch auf das Gutachten der Versicherung zur Brandursache, aber wir gehen davon aus, dass es wieder die Förderschnecke war, wo die Lager heiß gelaufen sind", sagte Stadtbaumeister Rainer Biedermann unserer Redaktion. Sobald das Gutachten vorliege, würden bei der Stadt Stadtbergen technische Alternativen geprüft, um die Anlage sicherer zu machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen