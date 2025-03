Nächstes Repair-Café am 15. März in Stadtbergen

Am Samstag, 15. März, findet das nächste Repair-Café in Stadtbergen statt. Ehrenamtlich Aktive helfen, defekte private Gebrauchsgegenstände wiederherzustellen und dadurch im Wert zu erhalten. Das Repair-Café ist allerdings nicht nur ein kostenloser Reparatur-Service, darauf weist die Stadt Stadtbergen hin, sondern möchte Menschen befähigen, Dinge selbst zu reparieren, um Müll zu vermeiden und etwas für die Nachhaltigkeit zu tun. Geöffnet ist das Repair-Café von 13 bis 17 Uhr (Reparatur-Annahmeschluss: 16 Uhr) im Jugendzentrum Inside, Am Hopfengarten 12. Damit auch möglichst vielen Menschen geholfen werden kann, wird gebeten, nur maximal zwei defekte Geräte mitzubringen. (AZ)

