Neue Fußgängerampel in Stadtbergen wird installiert

Über neun Monate hinweg soll es am August-Abenstein-Weg nun einen Versuch mit einer Ampel geben. Die Hoffnung: Der Verkehr soll dort sicherer werden.

Vier Jahre hatte die Stadt Stadtbergen mit dem Landratsamt verhandelt, nun wird die neue Fußgängerampel an der Leitershofer Straße auf Höhe des August-Abenstein-Wegs installiert. Das teilt das Landratsamt mit. Der Verkehrsausschuss hatte sich zuletzt im Februar dieses Jahres mit der Ampel befasst, die bei Bedarf für Fußgänger auf „grün“ umschaltet. Schon damals war die Ampel angekündigt worden, jetzt, ein halbes Jahr später, soll sie installiert werden. Allerdings handelt es sich zunächst um einen Versuch.

Vielen Stadtbergerinnen und Stadtbergern ist die Verkehrssituation an der Kreisstraße A11 auf Höhe des August-Abenstein-Wegs schon lange ein Dorn im Auge. Der Weg ist zwar eine attraktive Radverkehrsverbindung von Stadtbergen nach Augsburg und deshalb stark frequentiert. Doch um aus dem westlichen Wohngebiet der Stadt Stadtbergen in Richtung Augsburg zu gelangen, musste bislang die mit rund 6500 Fahrzeugen pro Tag belastete Kreisstraße A11 gekreuzt werden, was immer wieder zu Problemen führte.

Der Stadtberger Versuch dauert zunächst neun Monate

Um an dieser Stelle für mehr Sicherheit zu sorgen, haben sich Bürgermeister Paulus Metz und Landrat Martin Sailer auf einen Verkehrsversuch mit einer mobilen Fußgängerschutzanlage geeinigt. Die Ampelanlage kann voraussichtlich noch vor dem Start der Sommerferien installiert werden, heißt es jetzt aus dem Landratsamt. „Es ist geplant, die Ampel vorerst für neun Monate an dieser Stelle zu belassen“, erläutert Landrat Martin Sailer. „Ziel ist es, dadurch festzustellen, ob die Anlage gut angenommen und die Querung durch sie erleichtert wird.“

Bürgermeister Metz verspricht sich durch diesen Schritt mehr Verkehrssicherheit an dieser Stelle in Stadtbergen. „Nicht nur im Sinne der Radfahrerinnen und Radfahrer, sondern auch für unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger und zur Verbesserung der Schulwegsicherheit.“

Lesen Sie dazu auch