Neue Orgelreihe in Stadtbergen startet mit Konzert von Maria Heidecker

Gut besucht war das erste Orgelkonzert in der Evangelischen Friedenskirche Stadtbergen. Pfarrerin Theresa Geissler stellte nach der Begrüßung der Gäste die Organistin des Abends, Maria Heidecker, zum „ice breaking“ drei Fragen, zu deren Beziehung zur Kirchenmusik im Allgemeinen und zur Orgel im Besonderen. Als Pfarrerstochter hatte Heidecker immer Zugang zu Orgeln. Sie war von ihnen von Kindesbeinen an begeistert. Begonnen hat sie deshalb ein Studium in evangelischer und katholischer Kirchenmusik, das sie derzeit mit einem praktischen Jahr bei KMD Johannes Eppelein in der Augsburger St. Anna Kirche abschließt.

Mahnende Worte zum Frieden

Heidecker präsentierte an der Orgel vor der Pause ein Präludium in F-Dur von Fanny Hensel, das Hochzeitspräludium von Johann Strauss und das „Chant de paix“ von Jean Langlais. Ilona Karsten las einen kurzen Text zum Thema Frieden und sprach mahnende, aber auch Hoffnung machende Worte von Dietrich Bonhoeffer. An der Orgel erklang nach der Pause Musik der österreichischen Komponistin Marianna von Martinez, gefolgt von Mozarts „Andante für eine Flötenuhr“. Der Choral „Valet will ich dir geben“ von J.S. Bach schloss den musikalischen Abend, gefolgt von langem Beifall, ab.

Große Klangvielfalt

Die Zustimmung des Publikums für Maria Heideckers Spiel drückte gleichzeitig das Erstaunen über die ungewohnte Klangvielfalt der Orgel aus. Bei einem anschließenden Empfang mit fair gehandelten Getränken und Knabbereien aus dem Weltladen Augsburg wurde die gute Laune nach dem Orgelkonzert in zahlreichen Gesprächen weitergetragen. Fortgesetzt wird die Orgelkonzertreihe am Freitag, 19. September, um 18 Uhr.

