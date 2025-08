Büchereien: Leihfristende verbummeln wird teurer in Stadtbergen

Vergessliche Leseratten sollten sich lieber einen Zettel an den Kühlschrank hängen: Wer seine ausgeliehenen Bücher nicht rechtzeitig in die Bücherei zurückbringt, muss in Stadtbergen und Leitershofen bald tiefer in die Tasche greifen. Jeder Tag zählt. Die Büchereien führen ab Oktober Säumnisgebühren ein.

Bislang gab es lediglich Mahngebühren, wenn die ausgeliehenen Bücher, Hörspiele oder andere Medien länger als drei Öffnungstage der Büchereien nicht zurückgegeben wurden. Zwei Euro kostet das pro Medium. Wer länger als drei Wochen braucht, um die ausgeliehenen Medien wieder in die Bücherei zu tragen, muss insgesamt fünf Euro pro Buch berappen. Wenn das Zurückbringen nach Ablauf der Leihfrist länger als fünf Wochen dauert, sind elf Euro für jedes einzelne Medium auf den Tisch zu legen.

Neu sind die Säumnisgebühren, die jetzt noch obendrauf kommen. Wird die Leihfrist um mehr als drei Tage überschritten, muss für jeden weiteren Tag, an dem die Bücherei geöffnet ist, ein Säumniszuschlag von zehn Cent bezahlt werden. Es gehe darum, dass die Leser ihre Medien möglichst schnell wieder zurückbringen, erklärte Kulturbüroleiter Martin Knauth in der Stadtratssitzung. Die Säumnisgebühren dürfen nicht teurer werden als das Medium selbst.