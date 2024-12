Neuer DM in Stadtbergen eröffnet am 6. Februar 2025

Es gibt einen offiziellen Eröffnungstag für die neue dm-Filiale in der Stadtberger Benzstraße: Am 6. September soll der Laden seine Türen öffnen, so Tim Rosentreter, dm-Gebietsverantwortlicher. Nicht weit entfernt, in der Daimlerstraße, steht eine weitere Filiale. Weil diese bei Kundinnen und Kunden sehr beliebt sei, wird sie nun um den neuen Markt bis auf Weiteres ergänzt. Faktoren wie die gute Verkehrsanbindung und die unmittelbare Nähe zu Discountern macht den Standort laut Rosentreter so attraktiv. (AZ)

