Neuer Kiosk öffnet in Stadtbergen

Nach umfangreichen Renovierungs- und Umbauarbeiten eröffnete die Stadtbergerin Belgin Albostan, unterstützt von ihrem Bruder Murat, am 1. August den Stadtberger Kiosk, vormals Schreibwaren Neufeld, in der Bismarckstraße 34 in Stadtbergen. Nach wie vor gibt es die Lotto-Annahmestelle, Tageszeitungen, Zeitschriften, Schreibwaren, Grußkarten, Schulbedarf, Süßigkeiten und ein erweitertes Tabaksortiment. Neu dazu gekommen sind gekühlte Getränke wie verschiedene Limonaden, Drinks, Alkopops und kleine Snacks. Im Außenbereich stehen für den Durst und kleinen Hunger ein 24/7-Automat zur Selbstbedienung zur Verfügung. Der Stadtberger Kiosk hat von Montag bis Freitag von 8 (nach den Sommerferien bereits ab 7.30 Uhr) bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag von 9 bis 14 Uhr. (inst)

