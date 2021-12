Neujahrskonzerte in Stadtbergen werden verschoben

Die drei Abende mit Cash-N-Go im Bürgersaal sollen nun Ende März stattfinden. Wie es mit anderen Veranstaltungen im Januar aussieht.

Abgesagt, verschoben, oder komplett storniert: Der Job eines Eventmanagers oder einer Eventmanagerin ist in Zeiten der Pandemie alles andere als einfach. Dies weiß auch Stephanie Nawarra vom Kulturbüro in Stadtbergen nur zu gut. Gab es erst im Oktober nach dreimaliger Verlegung endlich die Premiere der "Leonhardsberger & Schmid Show" im Bürgersaal, fängt das neue Jahr nun erneut mit Streichungen an.

"Leider müssen wir die 'Rauhnacht' aufgrund der momentanen Corona-Situation am Mittwoch, 5 Januar, absagen", sagt Nawarra. Bereits erworbene Tickets könnten jedoch für Karten der "Leonhardsberger und Schmid Show" am 1. April getauscht "oder natürlich zurückgegeben werden". Auch das Neujahrskonzert am Freitag, 7. Januar, mit Cash-N-Go kann nicht stattfinden. Das gleiche gilt für den zweiten und dritten Abend am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Januar. Die neue Termine stehen jedoch bereits fest.

Neujahrskonzerte in Stadtbergen: Tickets behalten ihre Gültigkeit

Bei kaum einem anderen A-cappella-Ensemble würden Zuhörer so leicht zu treuen Anhängern, teilt das Kulturbüro mit. Davon überzeugen können sich die Besucher und Besucherinnen nun am Freitag, Samstag und Sonntag, 25., 26. und 27. März, ebenfalls im Bürgersaal. "Bereits erworbene Tickets behalten Ihre Gültigkeit", sagt Nawarra.

Nicht verschoben wird jedoch der Ökomarkt auf dem Brie-Comte-Robert-Platz, Am Hopfengarten 12. Jeweils am Sonntag, 1., 8., 15., 22., und 29. Januar, gibt es von 8.30 bis 12 Uhr an den Ständen von Die rollende Gemüsekiste, Der Wagner-Hof - Fleisch- und Wurstwaren und Gute Gaben, Peter Müller - Käse ein breites Sortiment an regionalen und saisonalen Erzeugnissen.

Auch der Handarbeitsnachmittag für Seniorinnen und Senioren im Generationentreff, Beim Schlaugraben, soll wie geplant am Dienstag, 11. und 25. Januar, um 14.30 Uhr stattfinden. Veranstalter ist der Seniorinnen- und Seniorenbeirat Stadtbergen. Eine Teilnahme ist jedoch nur unter Einhaltung der 3G-Regleung möglich. Das Gleiche gilt für den Gesellschaftsnachmittag für Seniorinnen und Senioren am Freitag, 21. Januar, um 15 Uhr, ebenfalls im Generationentreff. Ebenfalls für Senioren ist der PC-Informations- und Beratungstreff am Montag, 10., 17., 24. und 31. Januar, von 10 bis 11.30 Uhr im Vereinsraum in der Sporthalle Stadtbergen, Am Sportpark 2. Die Leitung hat Ludwig Ullrich. (thia)

