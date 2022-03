Stadtbergen

Neunjähriger Traktorfahrer in Stadtbergen sorgt für Aufregung

Ein Neunjähriger wurde in Stadtbergen von der Polizei beim Traktorfahren aufgehalten.

Plus In Stadtbergen wird ein Neunjähriger beim Traktorfahren nach dem Hinweis einer Frau von der Polizei gestoppt. Das verstehen viele Leute nicht. Was sagen Vater und Polizei dazu?

Von Moritz Maier

Eine Passantin sah einen neunjährigen Jungen auf einem Stadtberger Acker einen Traktor fahren und rief deshalb besorgt die Polizei. Daraufhin kamen zwei Beamte nach Stadtbergen, redeten mit dem Jungen sowie dessen Vater und ermitteln nun. Die Reaktionen im Internet auf diese Meldung sind lebhaft. Einige Leser kommentieren, dass es doch auf dem Land normal sei, dass Kinder auf dem eigenen Grund Traktor fahren. Doch ist es auch erlaubt? Das sagen die Polizei, der Bauernverband und der Vater des Jungen zum Vorfall.

