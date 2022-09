Am Wochenende ist die Brücke über die B300 bei Steppach wieder frei

Nach fünfmonatiger Bauzeit ist die Bogenbrücke über die B300 am Freitagabend wieder für den Verkehr freigegeben worden. Jetzt gibt es auch einen breiten Geh- und Radweg.

Freizeitsportler, Spaziergänger, aber vor allem die Autofahrer dürfen sich über den Abschluss der Baumaßnahmen an der Bogenbrücke freuen. Denn nun hat die Stauzeit auf der Umleitungsstrecke durch Stadtbergen ein Ende und es gibt eine sichere Verkehrsverbindung zwischen Deuringen und Steppach auch für Fußgänger und Radfahrer.

Die Sanierung der Brücke über die B300 zwischen Deuringen und Steppach ist abgeschlossen. Foto: Marcus Merk

Bei der Baumaßnahme haben das Staatliche Bauamt und die Stadt Neusäß zusammengearbeitet. Während das Bauamt die Brücke saniert hat, hat Neusäß die Gelegenheit genutzt, um auf eigene Kosten den schmalen Gehweg von circa 1,5 Meter Breite auf 2,75 Meter zu verbreitern. Damit können künftig Fußgänger und Radfahrer, insbesondere Kinder, sicher die Brücke überqueren, um ins Naherholungsgebiet der Westlichen Wälder zu gelangen und sie sei damit ein wichtiger Lückenschluss im Radwegekonzept der Stadt Neusäß, wie es in der damaligen Diskussion im Stadtrat hieß.

B300: Gerüste werden nächste Woche nachts abgebaut

Vom Staatlichen Bauamt Augsburg wurden insgesamt rund eine Million Euro in die Erhaltung des Brückenbauwerkes investiert, von der Stadt Neusäß rund 180.000 Euro in den Geh- und Radweg. Zusätzlich erfolgte noch eine Sanierung der Straßendecke. Es war die erste größere Instandsetzung seit dem Bau 1986. Mit einer kleinen Feier wurde die Brücke am frühen Freitagabend freigegeben.

Wie das Staatliche Bauamt mitteilt, werden im Nachgang zur Baumaßnahme noch die Arbeitsgerüste an der Brücke abgebaut und Restarbeiten erledigt. Um weitere Verkehrsbehinderungen auf der B300 zu vermeiden, erfolgt der Abbau der Gerüste über der B300 ab kommender Woche in nächtlichen Teilsperrungen. Dazu werden auf der B300 jeweils ein Fahrstreifen gesperrt und auf der Gemeindeverbindungsstraße der Verkehr einspurig mit einer Ampel geregelt.

